Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​«Спартак» определился с главным тренером и начал переговоры

03 Мая 2021, 18:53,

«Спартак» уже определился с новым главным тренером и начал переговоры по поводу контракта. Об этом через свой канал K/On/Off в Telegram сообщил известный журналист Василий Конов. При этом имя тренера, на котором остановился московский клуб, не называется.  

Как известно, Доменико Тедеско покинет «Спартак» по завершению текущего чемпионата. Немецкому тренеру осталось провести у руля московской команды два матча – против «Химок» и против «Ахмата». Если «красно-белые» их выиграют, то финишируют на втором месте в таблице Премьер-лиги и получат билет в квалификацию Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва
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Комментарии (1)
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0
k-007
03 Мая 2021, 19:40

если это будет Бенитес - это конечно бомба и + нашем РПЛ как бы то не сложилось, однако наверное это тот немец что был на предыдущем матче

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