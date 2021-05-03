​«Спартак» определился с главным тренером и начал переговоры

«Спартак» уже определился с новым главным тренером и начал переговоры по поводу контракта. Об этом через свой канал K/On/Off в Telegram сообщил известный журналист Василий Конов. При этом имя тренера, на котором остановился московский клуб, не называется.

Как известно, Доменико Тедеско покинет «Спартак» по завершению текущего чемпионата. Немецкому тренеру осталось провести у руля московской команды два матча – против «Химок» и против «Ахмата». Если «красно-белые» их выиграют, то финишируют на втором месте в таблице Премьер-лиги и получат билет в квалификацию Лиги чемпионов.