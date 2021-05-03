Зарема Салихова включена в совет директоров «Спартака»

На официальном сайте столичного «Спартака» опубликована обновленная информация о составе руководства клуба. В совет директоров «красно-белых» были включены Зарема Салихова и Юсуф Алекперов. Также Салихова стала руководителем комитета по аудиту и вознаграждениям.

Напомним, что Зарема является супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна. До сегодняшнего дня она не имела официального статуса в клубе.

После 27 туров «Спартак» с 50 баллами занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Локомотива» на два очка. Сегодня, третьего мая, подопечные Доменико Тедеско проведут гостевой матч с тульским «Арсеналом».