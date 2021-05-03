Черчесов - о чемпионстве «Зенита»: «Абсолютно заслуженные золотые медали»

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03 Мая 2021, 10:57,
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Наставник национальной сборной России Станислав Черчесов поздравил петербургский «Зенит» с завоеванием очередного чемпионского титула в РПЛ. Этот трофей стал для «сине-бело-голубых» третьим подряд.
«Мои поздравления с третьей подряд победой в чемпионате. Абсолютно заслуженные золотые медали», - передает слова специалиста пресс-служба национальной команды.
«Зенит» досрочно стал чемпионом страны благодаря вчерашней разгромной победе над своим главным конкурентом - московским «Локомотивом». Подопечные Сергея Семака уверенно одолели «железнодорожников» со счетом 6:1.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Станислав Черчесов