Агент рассказал о сроках восстановления Влашича

|
03 Мая 2021, 10:27,
|
|
Футбольный агент Тончи Мартич, представляющий интересы хавбека московского ЦСКА Николы Влашича, высказался относительно травмы игрока. Полузащитник получил повреждение по ходу поединка против «Уфы» (1:1).
«Никола не пропустит Евро. Он нормально себя чувствует. На восстановление уйдет одна неделя», - передает слова агента издание Sport24.
В нынешнем сезоне чемпионата России 23-летний хорват сыграл 26 поединков, отметившись 11 забитыми мячами (два - с пенальти) и пятью голевыми передачами.
На Евро-2020 сборная Хорватии попала в группе D, где ее соперниками станут команды Англии, Чехии и Шотландии.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Никола Влашич