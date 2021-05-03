Дзюба: «Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал»

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба опубликовал пост в своем инстаграм-аккаунте после третьего подряд чемпионства.

«Мы - чемпионы! Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал», - гласит сообщение футболиста в социальной сети.

В рамках 28-го тура «сине-бело-голубые» одержали разгромную победу над московским «Локомотивом» со счетом 6:1. Благодаря этому успеху подопечные Сергей Семака досрочно стали чемпионами страны.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 26 поединках Премьер-лиги, записав на свой счет 16 забитых мячей (три - с пенальти) и шесть результативных передач.