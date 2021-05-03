Дзюба: «Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал»

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03 Мая 2021, 08:28,
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Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба опубликовал пост в своем инстаграм-аккаунте после третьего подряд чемпионства.
«Мы - чемпионы! Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал», - гласит сообщение футболиста в социальной сети.
В рамках 28-го тура «сине-бело-голубые» одержали разгромную победу над московским «Локомотивом» со счетом 6:1. Благодаря этому успеху подопечные Сергей Семака досрочно стали чемпионами страны.
В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 26 поединках Премьер-лиги, записав на свой счет 16 забитых мячей (три - с пенальти) и шесть результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Артём Дзюба