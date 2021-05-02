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02 Мая 2021, 22:18,
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Миланский «Интер» поздравил «Зенит» с чемпионством.
«Зенит» и «Интер» в один день стали чемпионами, приятно это видеть! Поздравляем, ребята», - говорится в сообщении, опубликованном в «Твиттере» итальянского клуба.
«Зенит» стал чемпионом после победы над «Локомотивом» (6:1) за два тура до конца чемпионата. А «железнодорожники» по-прежнему занимают второе место в таблице.
«Интер» же в свою очередь досрочно победил в Серии А после того, как «Аталанта» потеряла очки в сегодняшнем матче против «Сассуоло». До конца чемпионата Италии осталось четыре тура, сразу несколько клубов продолжают бороться за второе место.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Интер Милан