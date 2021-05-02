Миланский «Интер» поздравил «Зенит» с чемпионством.

«Зенит» и «Интер» в один день стали чемпионами, приятно это видеть! Поздравляем, ребята», - говорится в сообщении, опубликованном в «Твиттере» итальянского клуба.

«Зенит» стал чемпионом после победы над «Локомотивом» (6:1) за два тура до конца чемпионата. А «железнодорожники» по-прежнему занимают второе место в таблице.

«Интер» же в свою очередь досрочно победил в Серии А после того, как «Аталанта» потеряла очки в сегодняшнем матче против «Сассуоло». До конца чемпионата Италии осталось четыре тура, сразу несколько клубов продолжают бороться за второе место.