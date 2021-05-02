Определился участник группового этапа Лиги чемпионов от России

«Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) в двадцать восьмом туре российской Премьер-лиги и стал чемпионом.

Таким образом, «Зенит» начнёт выступать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов с группового этапа. За вторую путёвку в самый престижный европейский турнир продолжают бороться несколько клубов, в число которых входят «Локомотив», «Спартак», «Рубин» и «Сочи». Второму клубу предстоит начать свои выступления с квалификации. До конца чемпионата большинству команд осталось сыграть по два матча.

Отметим, что в нынешнем сезоне «Зенит» неудачно выступил в Лиге чемпионов, заняв последнее место в своей группе. Питерцы набрали лишь одно очков в шести матчах, потерпев пять поражений.