«Ростов» обыграл «Тамбов» и оформил вылет команды Первушина

Двадцать восьмой тур РПЛ продолжился матчем «Ростова» и «Тамбова».

Доживает свои деньки в высшем свете российского футбола бедствующий «Тамбов». Вопросов по необходимости такого «дожития» появилось очень много. Несколько спорных пенальти, сомнительных результатов и девять поражений подряд (собственно, все проведённые матчи) добавляют масла в огонь. Такого завершения сезона в РПЛ давно не было. Очередным клубом, который намерен «накормиться» тамбовчанами стал «Ростов».

Команда Валерия Карпина переживает стадию перестройки, поэтому провалила весеннюю часть сезона. «Ростов» вывалился из борьбы за еврокубковые места, очутившись в середине турнирной таблицы, рядом с таким разочарованием – «Краснодаром». Но домашняя победа над «Тамбовом» шла как бы по умолчанию. Ростовчанам предстояло официально оформить вылет команды Сергея Первушина.

Валерий Карпин в старте выпустил всех разыгравшихся атакующих футболистов. На острие уже по традиции Соу, помогали ему Гигович, Алмквист и Полоз. Вроде по фамилиям всё хорошо, но по игре «Ростов» смотрелся откровенно тускло. В первом тайме хозяева вообще просто грузили мяч в штрафную площадь. Подачи были настолько банальны, что с ними без проблем справлялась даже оборона разобранного «Тамбова». Не помогало и огромное количество угловых.

Во второй половине «Ростову» понадобился момент «Тамбова», чтобы разогнаться самому. Сергей Песьяков отразил удар Антона Терехова из пределов штрафной площади и только после этого гости забегали. А в середине второго тайма и гол забили. Глебов с правого фланга отдал на Полоза, а Дмитрий хлестко пробил, попав точно в «домик» голкиперу – 1:0.

Не прошло и десяти минут, как пришёл второй гол. Это Кирилл Фольмер получил мяч у чужой штрафной площади от Али Соу, вошел в пределы «прямоугольника» и пробил в ближний угол точно по позиции Сямука. Вратарь справился, но добивание Кэнто Хасимото производил уже без помех. Японец легко попал в пустой угол – 2:0.

Долго разгонялся «Ростов», но всё-таки добыл уверенную победу, официально оформив вылет «Тамбова» и второй раз кряду не пропустив.