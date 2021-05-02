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«Ростов» обыграл «Тамбов» и оформил вылет команды Первушина

02 Мая 2021, 18:26,

Двадцать восьмой тур РПЛ продолжился матчем «Ростова» и «Тамбова».

Протокол игры  
Ростов 2:0 Тамбов
(1:0) Полоз Дмитрий 70'    
(2:0) Хасимото Кэнто 78'    
Песьяков Сергей Терентьев Денис   75' (Козлов Алексей (   75') Осипенко Максим Хаджикадунич Деннис Поярков Николай   66' (Махатадзе Георгий (   66') Хасимото Кэнто   54'   80' (Мамаев Павел (   80') Глебов Данил Жигович Армин   41'   66' (Алеесами Хайтам (   66') Полоз Дмитрий   76' (Фольмер Кирилл (   76') Соу Али Алмквист Понтус
Запасные: Лукьянов Вадим Павловец Александр Тугарев Роман Обухов Владимир Байрамян Хорен Саплинов Александр Рукас Томас
Сямук Родион Мартынов Илья Денисов Александр Кайков Денис   81' (Дроздов Никита (   81') Карапузов Владислав   10' Терехов Антон   67' (Минаев Роман (   67') Кабахидзе Владимир   81' (Гигашвили Зураб (   81') Васиев Фархад   74' (Климов Кирилл (   74') Алиев Азер Архипов Артём Карп Кэтэлин   53'   81' (Ахмаев Саид-Али (   81')
Запасные: Нусуев Морис Чабанов Евгений Сычёв Виталий Герман Дмитрий Еркин Александр
02 мая. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

 

Доживает свои деньки в высшем свете российского футбола бедствующий «Тамбов». Вопросов по необходимости такого «дожития» появилось очень много. Несколько спорных пенальти, сомнительных результатов и девять поражений подряд (собственно, все проведённые матчи) добавляют масла в огонь. Такого завершения сезона в РПЛ давно не было. Очередным клубом, который намерен «накормиться» тамбовчанами стал «Ростов».

Команда Валерия Карпина переживает стадию перестройки, поэтому провалила весеннюю часть сезона. «Ростов» вывалился из борьбы за еврокубковые места, очутившись в середине турнирной таблицы, рядом с таким разочарованием – «Краснодаром». Но домашняя победа над «Тамбовом» шла как бы по умолчанию. Ростовчанам предстояло официально оформить вылет команды Сергея Первушина.

Валерий Карпин в старте выпустил всех разыгравшихся атакующих футболистов. На острие уже по традиции Соу, помогали ему Гигович, Алмквист и Полоз. Вроде по фамилиям всё хорошо, но по игре «Ростов» смотрелся откровенно тускло. В первом тайме хозяева вообще просто грузили мяч в штрафную площадь. Подачи были настолько банальны, что с ними без проблем справлялась даже оборона разобранного «Тамбова». Не помогало и огромное количество угловых.

Во второй половине «Ростову» понадобился момент «Тамбова», чтобы разогнаться самому. Сергей Песьяков отразил удар Антона Терехова из пределов штрафной площади и только после этого гости забегали. А в середине второго тайма и гол забили. Глебов с правого фланга отдал на Полоза, а Дмитрий хлестко пробил, попав точно в «домик» голкиперу – 1:0.

Не прошло и десяти минут, как пришёл второй гол. Это Кирилл Фольмер получил мяч у чужой штрафной площади от Али Соу, вошел в пределы «прямоугольника» и пробил в ближний угол точно по позиции Сямука. Вратарь справился, но добивание Кэнто Хасимото производил уже без помех. Японец легко попал в пустой угол – 2:0.

Долго разгонялся «Ростов», но всё-таки добыл уверенную победу, официально оформив вылет «Тамбова» и второй раз кряду не пропустив.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Ростов, Тамбов
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Комментарии (1)
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1
ингерман
02 Мая 2021, 18:37

ай все-таки какой же карпуха физрук.. амбиций на рупь выхлоп на коп.. еле-еле натужно дожать уже вылетевший тамбов.. это нада умец.. впрочем 9 месцо у него .. чтд как грица.. )))

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