Карпин: «В нынешней ситуации результат - это не первостепенное»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- В прошлом туре была победа над «Арсеналом», но вы были крайне недовольны игрой. До этого были поражения от «Спартака», матч с «Рубином», где тоже было поражение, но вы сказали, что ничего страшного не случилось. Вы были игрой довольны. Можно ли сказать, что сейчас на финише сезона для вас в приоритете игра команды, и результат отходит на второе место, учитывая турнирное положение?

- 100%. Как раз вот эти все наработки, что мы делаем на тренировках, что мы хотим увидеть на поле, это для меня сейчас важнее результата. Понятно, что результат важен, что он нужен. Работается по-другому, когда есть положительный результат, но я думаю, что в нынешней ситуации это не первостепенное, о чем мы говорим, о сыгранности, наработках, взаимопонимании каком-то. Сейчас это важнее. Эта стадия сезона должна пойти в плюс команде в этом отношении