Первушин: «Ребят настраиваю, чтобы они проявляли себя, чтобы на них обращали внимание другие клубы»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- С каким настроением команда подходит к игре с «Ростовом»?

- В нормальном настроении, потому что на самом деле с «Локомотивом» неплохой матч сыграли. Первый тайм вообще очень понравился. Во втором - где-то там не повезло нам, где-то индивидуальное мастерство, и Крыховяк исполнил момент. Но самое главное понравилось, как команда отреагировала на пропущенные мячи во втором тайме, постоянно бежала в атаку. Если взять по атакующим действиям, то это одна из самых хороших игр. В обороне у нас есть проблемы, мы работаем.

- Сегодня если команда не побеждает «Ростов», то официально вылетает из Премьер-лиги. Как-то отдельно этот момент при подготовке обсуждался с ребятами?

- Да нет, мы уже давно это не обсуждаем, потому что все знают наше положение, поэтому я ребят настраиваю, чтобы они, самое главное, показывали игру, проявляли себя, чтобы на них обращали внимание другие клубы, только вот так.