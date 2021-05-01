​Крыховяк был лучшим в «Локомотиве» в апреле

|
01 Мая 2021, 22:15,
|
|
Полузащитник Гжегож Крыховяк был признан лучшим игроком «Локомотива» в апреле. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
В шести апрельских матчах Крыховяк записал на свой счёт пять забитых голов и два результативных паса на партнёров.
Стоит отметить, что Крыховяк ранее был признан лучшим игроком месяца во всей российской Премьер-лиге.
«Локомотив» готовится к воскресному матчу против «Зенита». Команда Марко Николича рассчитывает помешать питерцам отпраздновать досрочное чемпионство.
Гжегож Крыховяк выступает за «Локомотив» с лета 2018 года.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Гжегож Крыховяк