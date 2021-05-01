​Крыховяк был лучшим в «Локомотиве» в апреле

Полузащитник Гжегож Крыховяк был признан лучшим игроком «Локомотива» в апреле. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

В шести апрельских матчах Крыховяк записал на свой счёт пять забитых голов и два результативных паса на партнёров.

Стоит отметить, что Крыховяк ранее был признан лучшим игроком месяца во всей российской Премьер-лиге.

«Локомотив» готовится к воскресному матчу против «Зенита». Команда Марко Николича рассчитывает помешать питерцам отпраздновать досрочное чемпионство.

Гжегож Крыховяк выступает за «Локомотив» с лета 2018 года.