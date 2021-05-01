​«Ростов» заинтриговал фанатов загадочным анонсом

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01 Мая 2021, 20:19,
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Пресс-служба «Ростова» заинтриговала фанатов, сделав загадочный анонс на клубной страничке в Twitter.
«Завтра утром произойдёт важное событие в жизни клуба... Следите за новостями», - говорится в сообщении «жёлто-синих».
Отметим, что в воскресенье «Ростов» проведёт домашний матч российского чемпионата против «Тамбова», правда, состоится он не утром, а вечером – стартовый свисток футболисты услышат в половине пятого.
На текущий момент «Ростов» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команде Валерия Карпина остаётся сыграть с «Тамбовом», «Уралом» и «Краснодаром».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ростов