​Азмун – «план Б» для «Ромы»

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01 Мая 2021, 19:47,
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«Рома» рассчитывает усилить линию нападения в летнее межсезонье. Приоритетным вариантом для римлян является Аркадиуш Милик, который принадлежит «Наполи», но выступает за «Марсель» на правах аренды.
Как сообщает TuttoMercatoWeb, планом Б для «Ромы» является форвард «Зенита» Сердар Азмун. Иранский нападающий в нынешнем сезоне провёл за питерцев двадцать семь матчей в различных соревнованиях. В них Азмун записал на свой счёт шестнадцать забитых голов и пять голевых передач на партнёров.
Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатишестилетнего Сердара Азмуна в 23 миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Рома, Сердар Азмун, Трансферы футбола - лето 2021, Аркадиуш Милик