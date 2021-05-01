​Азмун – «план Б» для «Ромы»

«Рома» рассчитывает усилить линию нападения в летнее межсезонье. Приоритетным вариантом для римлян является Аркадиуш Милик, который принадлежит «Наполи», но выступает за «Марсель» на правах аренды.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, планом Б для «Ромы» является форвард «Зенита» Сердар Азмун. Иранский нападающий в нынешнем сезоне провёл за питерцев двадцать семь матчей в различных соревнованиях. В них Азмун записал на свой счёт шестнадцать забитых голов и пять голевых передач на партнёров.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатишестилетнего Сердара Азмуна в 23 миллиона евро.