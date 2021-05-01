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Влашич мог получить серьёзную травму колена

01 Мая 2021, 19:27,

Рулевой ЦСКА Ивица Олич в эфире «Матч Премьер» дал комментарий по поводу Николы Влашича. Хорватский полузащитник был заменён в перерыве матча против «Уфы», не сумев начать второй тайм из-за сильной боли.

По словам Олича, Влашич имеет проблемы с коленом. В воскресенье футболист пройдёт медицинское обследование. Рулевой московских «армейцев» допустил, что травма Влашича серьёзная.

Напомним, что ЦСКА и «Уфа» в матче двадцать восьмого тура российского чемпионата сильнейшего выявить не смогли – ничья 1:1.

ЦСКА занимает лишь шестое место в турнирной таблице чемпионата России на текущий момент.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Никола Влашич, Ивица Олич
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