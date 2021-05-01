В субботу ЦСКА добился лишь ничьей в домашнем поединке против «Уфы» - 1:1. Плохой новостью для московских «армейцев» стала потеря не только двух очков, но и Николы Влашича – лидер команды получил травму и был заменён между таймами.

После игры Влашич оценил свою травму, сказав несколько слов sport24. «Как я? Плохо, ничего хорошего», - сказал хорватский полузащитник.

ЦСКА на текущий момент занимает только шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команде Ивицы Олича предстоит на своём поле сыграть против «Краснодара». В заключительном же туре «армейцев» ждёт дерби с «Динамо».