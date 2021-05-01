Сабитов: «У «Динамо» больше нет перспектив попасть в еврокубки»

Бывший защитник московского «Динамо» и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги матча «Рубин» – «Динамо» (2:0) в 28-м туре чемпионата России.

- «Рубин» традиционно показывает хорошие результаты против «Динамо». На этот раз «бело-голубые» играли лучше и превосходили соперника во многих компонентах, но всё равно уступили. Так бывает, это футбол. У «Рубина» превосходно сыграл Дюпин, плюс в какой-то мере казанцам повезло, но в футболе без фарта никуда. «Динамо» не имело проблем со скамейкой и могло варьировать тактическую систему по ходу матча, однако победил обескровленный «Рубин» – точнее, обесхвиченный.

У динамовцев больше нет перспектив попасть в еврокубки, матч в Казани был последней зацепкой. В целом Шварц поставил хорошую игру и открыл ряд молодых талантливых футболистов из системы «Динамо», но пока сказывается молодость и неопытность команды, раз она позволяет себе такие потери очков. А вот грубая ошибка Нойштедтера перед вторым голом совсем непонятна. Ясно, что все неидеальны, но должна быть какая-то планка надежности и запас прочности. Игрок национальной сборной не имеет права так ошибаться в простой ситуации, это недопустимо.