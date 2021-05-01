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​Ари и Камболов покинут «Краснодар» вместе с Бергом

01 Мая 2021, 17:17,

Летом в «Краснодаре» намечается серьёзная перестройка состава. Пресс-служба «быков» сообщает, что субботний матч против «Сочи» станет последним домашним матчем за команду не только для Маркуса Берга, о чьём уходе было объявлено ранее. Ари и Руслан Камболов тоже попрощаются с домашними трибунами краснодарцев. Контракты этих футболистов с «быками» рассчитаны до конца сезона.

Напомним, что несколько недель назад «Краснодар» получил нового главного тренера – команду принял Виктор Ганчаренко, ранее трудившийся в ЦСКА.

Южное дерби между «Краснодаром» и «Сочи» стартует в семь часов вечера по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Руслан Камболов, Маркус Берг, Ари Феррейра
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