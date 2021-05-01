«Спартак» - о выкупе Мозеса: «Все трансферы будут обсуждать с новым тренером»

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01 Мая 2021, 15:09,
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В московском «Спартаке» высказались насчет будущего нигерийского хавбека Виктора Мозеса, арендованного у лондонского «Челси».
«Все трансферы будут обсуждать с новым главным тренером. До этого времени решения приниматься не будут», - рассказал представитель столичного клуба Антон Фетисов изданию Sport24.
«Красно-белые» арендовали 30-летнего африканца до завершения текущего сезона. В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Мозес провел 16 поединков, записав на свой счет три забитых мяча.
Напомним, что по завершении сезона Доменико Тедеско покинет пост главного тренера «Спартака» в связи с истечением срока трудового договора.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Виктор Мозес