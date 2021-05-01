Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Спартак» - о выкупе Мозеса: «Все трансферы будут обсуждать с новым тренером»

01 Мая 2021, 15:09,

В московском «Спартаке» высказались насчет будущего нигерийского хавбека Виктора Мозеса, арендованного у лондонского «Челси».

«Все трансферы будут обсуждать с новым главным тренером. До этого времени решения приниматься не будут», - рассказал представитель столичного клуба Антон Фетисов изданию Sport24.

«Красно-белые» арендовали 30-летнего африканца до завершения текущего сезона. В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Мозес провел 16 поединков, записав на свой счет три забитых мяча.

Напомним, что по завершении сезона Доменико Тедеско покинет пост главного тренера «Спартака» в связи с истечением срока трудового договора.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Виктор Мозес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Ротор - Ахмат. Лучшие моменты.
Ротор - Ахмат. Лучшие моменты.
1 1
Рубин - Динамо Москва. Лучшие моменты.
Рубин - Динамо Москва. Лучшие моменты.
2 41
«Журнал Тинькофф РПЛ». Перед 28-м туром
«Журнал Тинькофф РПЛ». Перед 28-м туром
1 1
Лига Европы. Обзор матчей 29.04.2021
Лига Европы. Обзор матчей 29.04.2021
1 1
29.04.2021 Вильярреал - Арсенал. Обзор матча 1/2 финала Лиги Европы
29.04.2021 Вильярреал - Арсенал. Обзор матча 1/2 финала Лиги Европы
1 1
29.04.2021 Манчестер Юнайтед - Рома. 6:2. Обзор матча 1/2 финала Лиги Европы
29.04.2021 Манчестер Юнайтед - Рома. 6:2. Обзор матча 1/2 финала Лиги Европы
1 4
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей