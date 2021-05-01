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Карпин поздравил с праздником Весны и Труда

01 Мая 2021, 14:34,

Наставник «Ростова» Валерий Карпин поздравил с праздником Весны и Труда. Специалист опубликовал пост в своем «Инстаграме», прикрепив фотографию со своими детьми.

«С праздником Весны и Труда», - написал тренер в социальной сети.

Карпин занимает пост рулевого «Ростова» с 2018-го года. После 27 туров чемпионата России команда занимает девятое место в турнирной таблице.

Следующим соперником «жёлто-синих» станет «Тамбов». Встреча состоится в воскресенье, второго мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ростов, Валерий Карпин
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