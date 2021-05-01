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Рондон может продолжить карьеру в «Боке Хуниорс»

01 Мая 2021, 11:59,

Форвард Саломон Рондон, выступающий за московский ЦСКА, может перебраться в чемпионат Аргентины. Об этом информирует издание Metaratings.

Источник сообщает, что заинтересованность в услугах венесуэльского нападающего проявляет «Бока Хуниорс». Аргентинский клуб намерен провести переговоры с китайским «Далянь Ифан», владеющим правами на 31-летнего игрока.

В составе «армейцев» Рондон выступает на правах аренды. Он перебрался в российский топ-клуб в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги нападающий провел восемь поединков, забил четыре гола (два - с пенальти) и сделал одну результативную передачу.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бока Хуниорс, Саломон Рондон
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