Болельщики в помощь или во вред своим клубам

Футбол, по своему определению, создан для болельщиков. Казну богатых клубов поклонники пополняют на приличные суммы. Иногда сумма, заработанная от продажи билетов, идёт в обмен на игроков или персонал. Как например в недавней истории с главным тренером «Баварии» Фликом, который уходит в сборную Германии, а клуб получит компенсацию в виде проданных билетов от поединка лидера Бундеслиги с национальной сборной. Однако обилие зрителей не всегда способствовало развитию футбола.

Месяц назад, в поединке «Алании» и лидера ФНЛ «Крыльев Советов», произошёл интересный случай. Количество зрителей на матче, по официальным данным, составило 2 760 человек (9% от общей вместительности стадиона в 32 464 зрителей). Но в рапорте матча отмечено превышение числа зрителей. РФС запросил у «Алании» информацию по посещаемости встречи. Клубу из Владикавказа грозило наказание в виде матча без зрителей или на нейтральном поле. Действительно, ажиотаж на матчи «Алании» всегда большой, а если ещё и лидер приезжает… Судя по телекартинке зрителей было достаточно много, но в официальный протокол внесены данные, которые и стали официальным подтверждением картины. Стоило ли поднимать шум? «Крылья Советов» все равно выиграли, а уже следующую игру «Алании» посетило всего 6% зрителей…

Болельщики не так часто становятся камнем преткновения в футболе. Обычно они выбегают в самый неподходящий момент на поле. Как было в финале Лиги Чемпионов или недавнем матче с участием «Манчестер Юнайтед». В финале чемпионата Мира четыре девушки в полицейской форме в рамках акции «Милиционер вступает в игру» оказались на поле, помешав Франции забить очередной гол в ворота хорватов. В 2014 году «Зенит» получил техническое поражение в матче с «Динамо» за то, что фанаты массово ринулись на поле, пытаясь настроить на игру своих любимцев, которые к тому моменту проигрывали 2:4. По голове досталось защитнику «бело-голубых» Гранату. Как итог, питерский клуб получил техническое поражение и лишился титула. Подобных историй можно вспомнить много, но каждая из них заканчивалась по-разному. В ряде ситуаций клубам удавалось взыскать с болельщиков штраф, а иной раз фанаты выходили «сухими из воды». При этом клубы несли наказания в виде игры на нейтральном поле или запрета на посещению матча зрителями. Очевидно, что страдали больше всего ни в чём неповинные болельщики, которые приходили насладиться футболом.

И все же, пандемия, которая внесла коррективы в нашу жизнь и ещё совсем недавно заставляла следить за перипетиями белорусского чемпионата, продолжает наносить урон. Играть при заполненных трибунах – это совсем другие ощущения. Интересно представить, что переживали игроки, участники финала чемпионата Мира 1950-го года, когда на противостоянии Бразилии и Уругвая было продано 173 850 билетов, а общее число зрителей составило 199 854 человека. Только представьте себе, почти целый город собрался на «Маракане». Представить сегодня себе подобное невозможно. Стоячих мест уже нет, а самый крупный «Стадион Первого Мая» в Северной Корее вмещает 150 тысяч зрителей. С учётом страны расположения спортивного объекта, вряд ли на футбольный матч в ней собрать «биток». Футбол создан для болельщиков, в него должны играть ради поклонников, представляя собой зрелище. Поэтому хочется уже вернуться в прежнюю жизнь и ждать на матчах ФНЛ заполненные трибуны, а не наказания по причине заполняемости больше 10%...

Константин Лицин