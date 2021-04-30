Стала известна зарплата Газизова в «Спартаке»

|
30 Апреля 2021, 16:24,
|
|
Стала известна зарплата, которую получал Шамиль Газизов в «Спартаке».
Как сообщил телеграм-канал BlackMirror, российский специалист зарабатывал около 7,66 миллионов рублей в месяц на посту генерального директора московского клуба. На данный момент Газизов занимает схожую должность в «Уфе».
Напомним, что Газизов присоединился к «Спартаку» летом, но уже через несколько месяцев покинул клуб.
После двадцати семи туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, в активе «красно-белых» пятьдесят очков, а у «Зенита», возглавляющего чемпионат, на восемь зачетных баллов больше.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов