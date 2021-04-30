Главный кандидат на пост тренера «Спартака», Месси выдвинул «Барселоне» ультиматум, а в «Ювентус» вернётся бывший тренер – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, кто является главным кандидатом на должность главного тренера «Спартака», какой ультиматум выдвинул «Барселоне» Лионель Месси, и что за тренер будет возглавлять «Ювентус» в следующем сезоне. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Главный кандидат на пост тренера «Спартака»

Доменико Тедеско осталось провести у руля «Спартака» всего лишь три матча. После этого молодой немецкий специалист попрощается с клубом в связи с решением не продлевать контракт. «Красно-белые» занимаются поиском нового главного тренера, и слухов в прессе появляется немало. И правда – чем ближе конец сезона, тем активнее становятся СМИ в плане своих инсайдов и догадок. На неделе появилась информация о том, что главным кандидатом на должность тренера «Спартака» является известный испанский специалист Рафаэль Бенитес. Недавно он стал свободным от трудовых обязанностей в связи с уходом из китайского «Далянь Ифан».

Неймар заигрывает с «Барселоной»

Перед игрой против «Манчестер Сити» Неймар дал понять, что вопрос с его новым контрактом с «ПСЖ» практически решён. Однако слухи из Испании говорят о том, что действия звёздного бразильского форварда расходятся с его публичными заявлениями. Так, Неймар якобы продолжает контактировать с «Барселоной» по поводу своего возможного возвращения. Учитывая финансовую ситуацию в каталонском клубе, вероятность обратного трансфера считается довольно низкой, но Неймар всё же держит в голове возможность воссоединения с Лионелем Месси.

Месси выдвинул «Барселоне» ультиматум

Редко выпуск рубрики слухов обходится без Лионеля Месси, что неудивительно, ведь до истечения срока его действующего контракта с «Барселоной» осталось ровно два месяца. На днях появилась информация о том, что Месси готов пойти на снижение заработной платы чуть ли не в два раза в случае выполнения ряда условий. Лионель хочет, чтобы его новый контракт был оформлен по сложной системе, состоящей из трёх шагов. Речь идёт о выступлениях за «Барселону» в течение следующих двух сезонов, дальнейшем переезде в МЛС (предположительно, в «Интер Майами») и работе в администрации «Барселоны» по возвращению из США. Ожидается, что компромисс будет достигнут.

Райола шантажирует «Боруссию»

Представители руководства дортмундской «Боруссии» в последние месяцы не раз заявляли, что клуб намерен сохранить Эрлинга Холанна на следующий сезон. Дальше «шмелям» удержать норвежца уже будет сложно, ведь в контракте форварда прописана возможность выкупа после сезона 2021/2022 за 75 миллионов евро, о чём писали в СМИ. Между тем, агент Холанна Мино Райола рассчитывает провернуть его трансфер уже ближайшим летом. По слухам, одиозный агент стал шантажировать «Боруссию». Райола якобы сообщил боссам дортмундского клуба, что если они откажутся отпустить Холанна в конце сезона, то он через год осуществит переход Эрлинга в конкурирующую «Баварию».

В «Ювентус» вернётся бывший тренер

На неделе в СМИ появилась информация о том, что Андреа Пирло будет уволен с должности главного тренера «Ювентуса» даже в том случае, если команда финиширует в четвёрке Серии А и завоюет билет в Лигу чемпионов. По слухам, руководители «старой синьоры» уже договорились о возвращении на тренерский мостик Массимилиано Аллегри. На днях этот специалист был замечен в Турине, отчего его второе пришествие в «Ювентус» выглядит ещё более вероятным.