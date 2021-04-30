​Черевченко: «В РПЛ даже «Зенит» не умеет играть первым номером»

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30 Апреля 2021, 10:59,
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Игорь Черевченко, возглавляющий «Химки», в интервью Sports.ru выразил мнение, что в российской Премьер-лиге никто из команд не умеет играть первым номером. Черевченко отметил, что первым номером не может играть даже чемпион последних лет – «Зенит». По словам тренера, в девяностые годы российский футбол был гораздо сильнее.
«В 90-е лига была сильнее, чем сейчас, потому что играло ещё союзное поколение. Сравни результаты команд в еврокубках тогда и сейчас», - высказался Черевченко.
По мнению рулевого «Химок», для красивой игры в позиционную атаку российским клубам не хватает качественных исполнителей в составе.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Химки, Игорь Черевченко