Божович назвал большой плюс Премьер-лиги

Известный в России тренер Миодраг Божович с интересом смотрит матчи Премьер-лиги, несмотря на то, что ранее турнир был сильнее, по мнению черногорского специалиста.

- Матчи без зрителей — тренировка двух команд. Вы же видели полуфинал Лиги чемпионов, когда на базе «Реала» в не футбольной атмосфере, - приводит слова Божовича Sport24.

Миодраг Божович считает большим плюсом для российского футбола присутствие болельщиков на трибунах. На фоне незаполненных европейских стадионов это большое преимущество Премьер-лиги.

52-летний тренер работал в «Амкаре», «Москве», московском «Динамо», «Ростове», «Локомотиве», тульском «Арсенале» и «Крыльях Советов».