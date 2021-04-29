Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Божович назвал большой плюс Премьер-лиги

29 Апреля 2021, 21:15,

Известный в России тренер Миодраг Божович с интересом смотрит матчи Премьер-лиги, несмотря на то, что ранее турнир был сильнее, по мнению черногорского специалиста.

- Матчи без зрителей — тренировка двух команд. Вы же видели полуфинал Лиги чемпионов, когда на базе «Реала» в не футбольной атмосфере, - приводит слова Божовича Sport24.

Миодраг Божович считает большим плюсом для российского футбола присутствие болельщиков на трибунах. На фоне незаполненных европейских стадионов это большое преимущество Премьер-лиги.

52-летний тренер работал в «Амкаре», «Москве», московском «Динамо», «Ростове», «Локомотиве», тульском «Арсенале» и «Крыльях Советов».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Миодраг Божович
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