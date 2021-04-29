Экс-футболист «Ростова» Канга обвиняется в подделке документов

Экс-футболист «Ростова» Гелора Канга обвиняется в подделке документов.

Как сообщает African Sports Today, в ДР Конго утверждают, что полузащитник на пять лет старше своего настоящего возраста. Если вину Канга удастся доказать, то сборной Габона грозит исключение из Кубка Конфедераций-2021.

30-летний футболист на данный момент выступает за «Црвену Звезду». В нынешнем сезоне Канга сыграл тридцать два матча за сербский клуб во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять голевых передач. Контракт полузащитника сборной Габона с «Црвеной Звездой» рассчитан до 30 июня 2023 года.