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Экс-футболист «Ростова» Канга обвиняется в подделке документов

29 Апреля 2021, 18:56,

Экс-футболист «Ростова» Гелора Канга обвиняется в подделке документов.

Как сообщает African Sports Today, в ДР Конго утверждают, что полузащитник на пять лет старше своего настоящего возраста. Если вину Канга удастся доказать, то сборной Габона грозит исключение из Кубка Конфедераций-2021.

30-летний футболист на данный момент выступает за «Црвену Звезду». В нынешнем сезоне Канга сыграл тридцать два матча за сербский клуб во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять голевых передач. Контракт полузащитника сборной Габона с «Црвеной Звездой» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Гелор Канга
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Комментарии (1)
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sam_elt1
29 Апреля 2021, 19:13

если голы забивает, то какие претензии? вон, молодые бегают по полям и долам, но не могут с 3 метров в ворота попасть.

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