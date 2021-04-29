Экс-футболист «Ростова» Канга обвиняется в подделке документов

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29 Апреля 2021, 18:56,
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Экс-футболист «Ростова» Гелора Канга обвиняется в подделке документов.
Как сообщает African Sports Today, в ДР Конго утверждают, что полузащитник на пять лет старше своего настоящего возраста. Если вину Канга удастся доказать, то сборной Габона грозит исключение из Кубка Конфедераций-2021.
30-летний футболист на данный момент выступает за «Црвену Звезду». В нынешнем сезоне Канга сыграл тридцать два матча за сербский клуб во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять голевых передач. Контракт полузащитника сборной Габона с «Црвеной Звездой» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Гелор Канга
если голы забивает, то какие претензии? вон, молодые бегают по полям и долам, но не могут с 3 метров в ворота попасть.