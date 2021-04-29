Председатель совета директоров «Зенита» Илюхина помогает «Оренбургу» получить лицензию РПЛ

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина помогает «Оренбургу» получить лицензирование в РПЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», у «Оренбурга» стадион второй категории – этого недостаточно, чтобы получить лицензию. Илюхина пытается добиться исключения для оренбуржцев через бюро Исполкома РФС. РПЛ выступает против этого.

После тридцати девяти туров «Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своём активе 85 очков. Отставание от лидирующих «Крыльев Советов» составляет четыре зачетных балла, при этом самарцы сыграли на один матч меньше. До конца чемпионата осталось три тура.