Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Ананидзе стал игроком тбилисского «Динамо»

29 Апреля 2021, 17:48,

Экс-полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе стал игроком тбилисского «Динамо».

Как сообщает пресс-служба грузинского клуба, Ананидзе заключил контракт по схеме 1+1. За «Динамо» Ананидзе будет играть под седьмым номером.

28-летний грузин известен в России по своим выступлениям за «Спартак», «Ростов» и «Крылья Советов». Последним клубом Ананидзе был «Ротор», который он покинул в сентябре 2020 года.

После одиннадцати туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Грузии, уступая лидеру лишь по дополнительным показателям. Стоит отметить, что тбилисский клуб сыграл на один матч меньше конкурентов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Жано Ананидзе, Динамо Тбилиси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
779
29 Апреля 2021, 20:53

Удачи Жано.
Возроди славный клуб.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 28.04.2021
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 28.04.2021
1 1
«Версия 2.0». Выпуск от 28.04.2021
«Версия 2.0». Выпуск от 28.04.2021
1 1
«Третий тайм». Дмитрий Тихий
«Третий тайм». Дмитрий Тихий
1 1
Лига чемпионов. Обзор матчей 28.04.2021
Лига чемпионов. Обзор матчей 28.04.2021
1 1
28.04.2021 ПСЖ - Манчестер Сити. Обзор матча 1/2 финала Лиги чемпионов
28.04.2021 ПСЖ - Манчестер Сити. Обзор матча 1/2 финала Лиги чемпионов
1 8
«Версия 2.0». Выпуск от 28.04.2021
«Версия 2.0». Выпуск от 28.04.2021
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей