Дюков – о посещении посторонними лицами судейской комнаты: «Это неправильно»

Президент РФС Александр Дюков высказался о посещении посторонними лицами судейской комнаты во время матчей.

«РФС будет вести борьбу с подобного рода случаями. Это неправильно», - цитирует Дюкова sport24.

Напомним, что совсем недавно возник инцидент с посещением судейской комнаты начальником команды «Локомотива» и экс-арбитром Станиславом Сухиной во время матча 25-го тура российской Премьер-лиги с московским «Спартаком». Помимо Сухины, в судейскую заходил и начальник команды «красно-белых» Василий Козловцев.

«Железнодорожники» были наказаны проведением одного домашнего матча на нейтральном стадионе.