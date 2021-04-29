Дюков – о посещении посторонними лицами судейской комнаты: «Это неправильно»

|
29 Апреля 2021, 15:36,
|
|
Президент РФС Александр Дюков высказался о посещении посторонними лицами судейской комнаты во время матчей.
«РФС будет вести борьбу с подобного рода случаями. Это неправильно», - цитирует Дюкова sport24.
Напомним, что совсем недавно возник инцидент с посещением судейской комнаты начальником команды «Локомотива» и экс-арбитром Станиславом Сухиной во время матча 25-го тура российской Премьер-лиги с московским «Спартаком». Помимо Сухины, в судейскую заходил и начальник команды «красно-белых» Василий Козловцев.
«Железнодорожники» были наказаны проведением одного домашнего матча на нейтральном стадионе.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Александр Дюков, Станислав Сухина