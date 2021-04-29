Исполком РФС исключил Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21

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29 Апреля 2021, 15:16,
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Михаил Вилков исключен из списка арбитров на сезон-2020/21, об этом сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
«Сегодня исполком принял решение исключить Михаила Вилкова из списка арбитров на сезон-2020/21. Он отстранен от судейства без права восстановления», - цитирует Хачатурянца sport24.
Напомним, что Вилков был пожизненно отстранен от судейства после встречи между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1), во время которой Михаил допустил сразу несколько ключевых ошибок.
Отметим, что Вилков обслуживал матчи российской Премьер-лиги с мая 2010 года, отработав в общей сложности на 175 матчах элитного российского дивизиона.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
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