​«Спартаку» интересен хавбек «Бенфики»

Полузащитник «Бенфики» Шикинью входит в сферу интересов «Спартака». Как сообщает A Bola, двадцатипятилетний футболист не входит в планы главного тренера лиссабонской команды, поэтому летом «орлы» могут его продать.

В двадцати трёх матчах нынешнего сезона Шикинью записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра. Эксперты из transfermarkt оценивают полузащитника в шесть миллионов евро. Действующий контракт Шикинью с «Бенфикой» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата.