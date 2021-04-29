​«Спартаку» интересен хавбек «Бенфики»

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29 Апреля 2021, 12:20,
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Полузащитник «Бенфики» Шикинью входит в сферу интересов «Спартака». Как сообщает A Bola, двадцатипятилетний футболист не входит в планы главного тренера лиссабонской команды, поэтому летом «орлы» могут его продать.
В двадцати трёх матчах нынешнего сезона Шикинью записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра. Эксперты из transfermarkt оценивают полузащитника в шесть миллионов евро. Действующий контракт Шикинью с «Бенфикой» рассчитан до конца сезона 2023/2024.
«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Бенфика, Трансферы футбола - лето 2021, Шикинью