​Гол Ионова «Зениту» признали лучшим в РПЛ

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29 Апреля 2021, 10:53,
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Лучшим голом апреля в российской Премьер-лиге был признан гол Алексея Ионова в ворота «Зенита». После длинной передачи от партнёра Ионов принял мяч на грудь, пробросив его вперёд, вошёл в штрафную площадь, эффектно убрал на замахе Ярослава Ракицкого и пробил левой ногой точно в левый верхний угол.
Гол Алексея Ионова в ворота «Зенита» стал лучшим в апреле— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 29, 2021
За классный удар Алексея проголосовали эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР, болельщики выбрали гол Рифата Жемалетдинова #РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/sRaUGH6Ifi
Напомним, та игра между «Краснодаром» и «Зенитом» семнадцатого апреля завершилась вничью с результатом 2:2. Краснодарские «быки» вели на своём поле с разницей в два гола, но питерцы смогли отыграться.
Отметим, что Алексей Ионов является футболистом национальной сборной России.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Краснодар, Алексей Ионов