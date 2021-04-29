​Гол Ионова «Зениту» признали лучшим в РПЛ

Лучшим голом апреля в российской Премьер-лиге был признан гол Алексея Ионова в ворота «Зенита». После длинной передачи от партнёра Ионов принял мяч на грудь, пробросив его вперёд, вошёл в штрафную площадь, эффектно убрал на замахе Ярослава Ракицкого и пробил левой ногой точно в левый верхний угол.

Гол Алексея Ионова в ворота «Зенита» стал лучшим в апреле



За классный удар Алексея проголосовали эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР, болельщики выбрали гол Рифата Жемалетдинова #РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/sRaUGH6Ifi — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 29, 2021

Напомним, та игра между «Краснодаром» и «Зенитом» семнадцатого апреля завершилась вничью с результатом 2:2. Краснодарские «быки» вели на своём поле с разницей в два гола, но питерцы смогли отыграться.

Отметим, что Алексей Ионов является футболистом национальной сборной России.