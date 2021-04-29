​Николич признан лучшим тренером РПЛ второй месяц подряд

Рулевой «Локомотива» Марко Николич был признан лучшим тренером российской Премьер-лиги в апреле. В этом месяце «железнодорожники» выиграли все четыре матча чемпионата, продлив победную серию во всех турнирах до одиннадцати игр.

Следует напомнить, что Марко Николича признавали лучшим тренером РПЛ и в прошлом месяце.

Марко Николич возглавляет «Локомотив» с начала лета прошлого года.

На текущий момент «Локомотив» располагается на второй позиции в турнирной таблице российского чемпионата. Второго мая команда Марко Николича проведёт гостевой поединок против «Зенита».