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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир вспомнил работу со Станиславом Черчесовым

28 Апреля 2021, 21:42,

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир вспомнил работу со Станиславом Черчесовым.

«В Черчесове были определенные вещи, которые мне не нравились. Я бы не сказал, что он был груб со мной, но общение — явно не его сильная сторона», - цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, что австралийский защитник известен в России по своим выступлениям за «Динамо» и «Ахмат», в которых он провёл в общей сложности больше семи лет. Стоит отметить, что в активе Люка восемь голов в семидесяти восьми матчах за сборную Австралии, за которую он дебютировал в далеком 2004 году.

В 2019 году 39-летний Уилкшир объявил о завершении профессиональной карьеры.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Станислав Черчесов, Люк Уилкшир
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