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​Семак высказался о состоянии Ловрена

28 Апреля 2021, 18:33,

Рулевой «Зенита» Сергей Семак дал комментарий о состоянии Деяна Ловрена. Ведущий защитник питерской команды пропустил последние несколько матчей из-за повреждения.

«Сейчас он тренируется, но пока по индивидуальной программе, в общей группе он не занимается. В ближайшие дни мы посмотрим, будет ли у него шанс сыграть в этом матче», - приводятся слова Семака на официальном сайте «Зенита».

Ближайший матч «Зенит» проведёт второго мая против «Локомотива» на своём поле. В случае победы команда Сергея Семака оформит титул чемпиона России.

В сезоне 2020/2021 Деян Ловрен провёл за «Зенит» во всех соревнованиях двадцать восемь матчей, в которых забил два гола и отдал один результативный пас на партнёра.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Деян Ловрен
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Комментарии (1)
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1
superzina
28 Апреля 2021, 19:02

Без Ловрена ( уж каким бы он ни был, даже затрудняюсь слово подобрать ) "ветераном" ,
но с Чистяковым - просто труба .
Вот это еще один небольшой пример работы нашего менеджмента .
А вот другой .
До 2009 г ф/к Лейпциг просто не существовал . От слова совсем !
И за это время 1/2 ЛЧ - 1 раз 1/4 ЛЧ - 2 раза 1/8 ЛЧ - 3 раза и всего за 348,2 млн евро. , потраченных на трансферы .
А Зенит ,который в 2008 г. когда Лейпцига просто не существовало в природе ) взял Кубок УЕФА и СуперКубок за 483,6 млн евро потраченных ? Что ?
1/8 ЛЧ три раза .
А разговоров от Дюкова , Медведева , а теперь Илюхиной ...

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