​Семак высказался о состоянии Ловрена

Рулевой «Зенита» Сергей Семак дал комментарий о состоянии Деяна Ловрена. Ведущий защитник питерской команды пропустил последние несколько матчей из-за повреждения.

«Сейчас он тренируется, но пока по индивидуальной программе, в общей группе он не занимается. В ближайшие дни мы посмотрим, будет ли у него шанс сыграть в этом матче», - приводятся слова Семака на официальном сайте «Зенита».

Ближайший матч «Зенит» проведёт второго мая против «Локомотива» на своём поле. В случае победы команда Сергея Семака оформит титул чемпиона России.

В сезоне 2020/2021 Деян Ловрен провёл за «Зенит» во всех соревнованиях двадцать восемь матчей, в которых забил два гола и отдал один результативный пас на партнёра.