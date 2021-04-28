​Семак высказался о состоянии Ловрена

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28 Апреля 2021, 18:33,
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Рулевой «Зенита» Сергей Семак дал комментарий о состоянии Деяна Ловрена. Ведущий защитник питерской команды пропустил последние несколько матчей из-за повреждения.
«Сейчас он тренируется, но пока по индивидуальной программе, в общей группе он не занимается. В ближайшие дни мы посмотрим, будет ли у него шанс сыграть в этом матче», - приводятся слова Семака на официальном сайте «Зенита».
Ближайший матч «Зенит» проведёт второго мая против «Локомотива» на своём поле. В случае победы команда Сергея Семака оформит титул чемпиона России.
В сезоне 2020/2021 Деян Ловрен провёл за «Зенит» во всех соревнованиях двадцать восемь матчей, в которых забил два гола и отдал один результативный пас на партнёра.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Деян Ловрен
Без Ловрена ( уж каким бы он ни был, даже затрудняюсь слово подобрать ) "ветераном" ,
но с Чистяковым - просто труба .
Вот это еще один небольшой пример работы нашего менеджмента .
А вот другой .
До 2009 г ф/к Лейпциг просто не существовал . От слова совсем !
И за это время 1/2 ЛЧ - 1 раз 1/4 ЛЧ - 2 раза 1/8 ЛЧ - 3 раза и всего за 348,2 млн евро. , потраченных на трансферы .
А Зенит ,который в 2008 г. когда Лейпцига просто не существовало в природе ) взял Кубок УЕФА и СуперКубок за 483,6 млн евро потраченных ? Что ?
1/8 ЛЧ три раза .
А разговоров от Дюкова , Медведева , а теперь Илюхиной ...