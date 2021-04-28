​Онопко высказался об отмене красной карточки Ахметова и о ВАР

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал решение КДК РФС об отмене удаления Ильзата Ахметова.

«Важно, что Ильзат не пропустит следующий матч. Дзагоев не будет играть с «Уфой», у ЦСКА вообще много кадровых проблем сейчас. Поэтому каждая единица очень важна, в лице Ахметова, конечно, тоже. Для Ильзата это тоже важно, потому что он был сильно расстроен после удаления. Он уходил с поля и ничего не понимал. Решение об отмене карточки принято правильно.

Что касается ВАР, то у меня двоякое отношение к нему. От него мы уже никуда не денемся, потому что УЕФА и ФИФА уже обязывают ставить эту систему на стадионах. На ВАР всё-таки тоже сидит живой человек, который принимает решение. Есть моменты, когда ВАР действительно может помочь главному арбитру. Нужно, чтобы люди, которые судят в поле, на бровке, сидят на ВАР, были одной командой и принимали правильные решения и для болельщиков, и для команд.

Всё-таки все решения сразу выходят на обсуждения. Ситуация с Вилковым, например. Его предупреждали неоднократно, и он совершал ошибки. В каких-то моментах ВАР нужен по-любому. Я думаю, будут менять правила использования этой системы. Потому что если судья пошел смотреть ВАР, то он уже не мог дать желтую карточку Ахметову: он должен либо дать красную, либо ничего. Возможно, такие правила поменяют. С ВАР есть хорошие моменты, а есть не очень.

Вот вчера «Реал» играл с «Челси». Рефери ни разу не подошел к ВАР за всю игру. То есть ему передают все в наушник. А у нас бывает... Два года назад мы играли с «Краснодаром», и ВАР смотрели 15 минут. И все равно решение было неправильное. 15 минут игра стояла, что там можно смотреть?», - сказал Онопко.