​«Динамо» должно было получить право на один пенальти в игре с «Химками» - ЭСК

В среду были обнародованы итоги последнего заседания ЭСК. Среди прочего, были рассмотрены два спорных эпизода из поединка между «Динамо» и «Химками». Ближе к завершению игры, когда счёт ещё не был открыт, Николай Комличенко дважды оказывался на газоне в чужой штрафной, однако свисток Евгения Кукуляка молчал.

ЭСК решила, что в первой ситуации, имевшей место быть на семьдесят девятой минуте, Кукуляк ошибся, не назначив одиннадцатиметровый. В качестве аргумента приводится длительная задержка Комличенко, при которой защитник не пытался играть в мяч, но мешал играть в мяч форварду.

Что касается второго эпизода, случившегося чуть позже, то там ЭСК не усмотрела одиннадцатиметрового удара. В пояснении отмечается, что оба игрока применяли толчки в борьбе, а задержка Комличенко не была настолько продолжительной и интенсивной, чтобы можно было говорить о пенальти.

Напомним, что «Химки» в концовке той игры вырвали победу 1:0.