​ЭСК объяснила, почему фол Ахметова не тянул на красную карточку

На официальном сайте РФС появился подробный отчёт по последнему заседанию ЭСК. Один из ключевых вопросов касался удаления Ильзата Ахметова в главном дерби Москвы между «Спартаком» и ЦСКА. Ещё накануне стало известно, что комиссия назвала красную карточку ошибочной. Теперь можно ознакомиться с пояснениями экспертов.

Отмечается, что Ахметов не допустил серьёзного нарушения правил. В действиях хавбека не было выявлено усилия, злого умысла и задействования шипов.

«Касание ноги соперника происходит в воздухе после обычной игры в мяч, внутренней стороной стопы, вскользь», - говорится в выводах комиссии.

По мнению экспертов, Ахметов должен был получить лишь жёлтую карточку с пояснением «за безрассудное поведение».

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА с минимальным счётом. Единственный гол «красно-белые» забили уже тогда, когда оказались в численном большинстве.