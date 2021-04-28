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​ЭСК объяснила, почему фол Ахметова не тянул на красную карточку

28 Апреля 2021, 14:10,

На официальном сайте РФС появился подробный отчёт по последнему заседанию ЭСК. Один из ключевых вопросов касался удаления Ильзата Ахметова в главном дерби Москвы между «Спартаком» и ЦСКА. Ещё накануне стало известно, что комиссия назвала красную карточку ошибочной. Теперь можно ознакомиться с пояснениями экспертов.

Отмечается, что Ахметов не допустил серьёзного нарушения правил. В действиях хавбека не было выявлено усилия, злого умысла и задействования шипов.

«Касание ноги соперника происходит в воздухе после обычной игры в мяч, внутренней стороной стопы, вскользь», - говорится в выводах комиссии.

По мнению экспертов, Ахметов должен был получить лишь жёлтую карточку с пояснением «за безрассудное поведение».

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА с минимальным счётом. Единственный гол «красно-белые» забили уже тогда, когда оказались в численном большинстве.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Ильзат Ахметов
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Комментарии (1)
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1
Spirit
28 Апреля 2021, 15:51

смешно конечно, когда два одинаковых момента с одним и тем же фигурантом, но трактуются по разному))) Ничего этот упырь после этого точно кому - то ногу сломает, вот тогда я бы посмотрел на рожи этих экспердов!

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