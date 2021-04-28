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Аршавин: «Зениту» нужно принять модель развития «РБ Лейпцига»

28 Апреля 2021, 08:05,

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, ныне занимающий должность советника в структуре «сине-бело-голубых», назвал подходящую модель развития для клуба.

«Если хотим быть топ-клубом, то нужно 0,5 млрд тратить или зарабатывать в год. «Зенит» не может себе этого позволить. Нужно принимать модель условного «РБ Лейпцига». Они имеют таланты, на которых зарабатывают», - приводит слова Аршавина пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что «Зенит» два раза подряд стал чемпионом России, однако в Лиге чемпионов показывает неудовлетворительные результаты.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги подопечные Сергея Семака занимают первое место, опережая ближайшего преследователя на шесть баллов. Следующий матч «Зенит» сыграет на своем домашнем стадионе против столичного «Локомотива». Поединок состоится второго мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Андрей Аршавин
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Комментарии (1)
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0
jUMPER
28 Апреля 2021, 10:24

В ЮФЛ растут хорошие ребята...Работайте с ними на перспективу...

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