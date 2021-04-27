Смородская: «Николич провёл классные сборы»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о победной серии «железнодорожников».

«Николич провел классные сборы. Он хорошо готовит команду к каждой игре. Ставит конкретные задачи, а парни их выполняют. Вот и все», - цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» одержал одиннадцать побед подряд и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. За три тура до конца чемпионата московский клуб отстает от лидирующего «Зенита» на шесть зачетных баллов. Стоит отметить, что «Локомотив» вышел и в финал Кубка России, где сыграет с «Крыльями Советов».