«Спартак»: «Никогда не рассматривали де Дзерби в качестве замены Тедеско»

Представитель «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб никогда не интересовался наставником «Сассуоло» Роберто де Дзерби.

«Спартак» никогда не рассматривал Роберто де Дзерби в качестве замены Доменико Тедеско и, тем более, не предлагал ему зарплату», - цитирует Фетисова sport24.

Напомним, что Доменико Тедеско, являющийся главным тренером «Спартака», покинет клуб по окончании сезона. По версии СМИ, де Дзерби был одним из кандидатов на работу в стане «красно-белых».

После двадцати семи туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.