«Спартак»: «Никогда не рассматривали де Дзерби в качестве замены Тедеско»

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27 Апреля 2021, 22:57,
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Представитель «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб никогда не интересовался наставником «Сассуоло» Роберто де Дзерби.
«Спартак» никогда не рассматривал Роберто де Дзерби в качестве замены Доменико Тедеско и, тем более, не предлагал ему зарплату», - цитирует Фетисова sport24.
Напомним, что Доменико Тедеско, являющийся главным тренером «Спартака», покинет клуб по окончании сезона. По версии СМИ, де Дзерби был одним из кандидатов на работу в стане «красно-белых».
После двадцати семи туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Роберто де Дзерби