«Валенсия» хочет купить Азмуна

|
27 Апреля 2021, 20:44,
|
|
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун находится в сфере интересов испанской «Валенсии». Об этом сообщается на сайте El Gol Digital.
По данным источника, для покупки Азмуна «Валенсии» нужно расстаться с Макси Лопесом. «Летучие мыши» хотят выручить за уругвайского футболиста двадцать пять миллионов евро.
Сердар Азмун ранее заявлял о желании попробовать себя в более статусном чемпионате. В нынешнем сезоне иранский форвард записал на свой счёт шестнадцать голов и пять голевых передач в двадцати семи матчах.
Эксперты из transfermarkt оценивают двадцатишестилетнего Сердара Азмуна в двадцать три миллиона евро.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Валенсия, Сердар Азмун, Трансферы футбола - лето 2021
Валенсия - это конечно повышение .
Вот до чего мы дошли ?!
14 - ая команда Ла Лиги ,второй лиги УЕФА , процентов на 50 , сильнее команды идущей на 1-ом месте в РПЛ .
Азмун и не может рассчитывать на что-то большее , чем вторые половины таблиц ТОР-5 .
Ну это шаг назад, Валенсия сейчас днище, им бы защитников искать