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«Валенсия» хочет купить Азмуна

27 Апреля 2021, 20:44,

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун находится в сфере интересов испанской «Валенсии». Об этом сообщается на сайте El Gol Digital.

По данным источника, для покупки Азмуна «Валенсии» нужно расстаться с Макси Лопесом. «Летучие мыши» хотят выручить за уругвайского футболиста двадцать пять миллионов евро.

Сердар Азмун ранее заявлял о желании попробовать себя в более статусном чемпионате. В нынешнем сезоне иранский форвард записал на свой счёт шестнадцать голов и пять голевых передач в двадцати семи матчах.

Эксперты из transfermarkt оценивают двадцатишестилетнего Сердара Азмуна в двадцать три миллиона евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Валенсия, Сердар Азмун, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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0
superzina
27 Апреля 2021, 22:37

Валенсия - это конечно повышение .
Вот до чего мы дошли ?!
14 - ая команда Ла Лиги ,второй лиги УЕФА , процентов на 50 , сильнее команды идущей на 1-ом месте в РПЛ .
Азмун и не может рассчитывать на что-то большее , чем вторые половины таблиц ТОР-5 .

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Витаминович Алексей
27 Апреля 2021, 21:31

Ну это шаг назад, Валенсия сейчас днище, им бы защитников искать

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