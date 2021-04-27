«Валенсия» хочет купить Азмуна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун находится в сфере интересов испанской «Валенсии». Об этом сообщается на сайте El Gol Digital.

По данным источника, для покупки Азмуна «Валенсии» нужно расстаться с Макси Лопесом. «Летучие мыши» хотят выручить за уругвайского футболиста двадцать пять миллионов евро.

Сердар Азмун ранее заявлял о желании попробовать себя в более статусном чемпионате. В нынешнем сезоне иранский форвард записал на свой счёт шестнадцать голов и пять голевых передач в двадцати семи матчах.

Эксперты из transfermarkt оценивают двадцатишестилетнего Сердара Азмуна в двадцать три миллиона евро.