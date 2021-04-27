Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Четыре игрока «Локомотива» попали в символическую сборную 27-го тура РПЛ

27 Апреля 2021, 20:10,

«Матч Премьер» опубликовал в социальных сетях символическую сборную двадцать седьмого игрового дня российского чемпионата. Она была составлена экспертами из OptaSports.

В символическую сборную тура попали сразу четыре футболиста «Локомотива». Москвичи, напомним, на выходных обыграли «Тамбов» в развесёлом матче со счётом 5:2.

Полностью сборная выглядит так: Коченков («Локомотив») – Сутормин («Зенит»), Хаджикадунич («Ростов»), Нижич («Ахмат»), Рыбус («Локомотив») – Зобнин («Спартак»), Крыховяк («Локомотив»), Нобоа («Сочи»), Классон («Краснодар»), Малком («Зенит») – Смолов («Локомотив»).

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, Локомотив Москва, Краснодар, Ростов, Ахмат, Сочи, Фёдор Смолов, Кристиан Нобоа, Роман Зобнин, Малком, Гжегож Крыховяк, Мацей Рыбус, Виктор Классон, Алексей Сутормин, Антон Коченков, Зоран Нижич, Деннис Хаджикадунич
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