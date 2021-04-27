​Только один член ЭСК посчитал, что Ахметова удалили правильно

Во вторник стало известно решение ЭСК по красной карточке Ильзата Ахметова. Комиссия решила, что удаление хавбека ЦСКА в дерби со «Спартаком» было ошибочным. Как сообщает РБ Спорт, результаты голосования членов ЭСК были следующими – 7:1 в пользу того, что арбитр Павел Кукуян ошибся.

Как известно, «Спартак» отпраздновал викторию в главном дерби Москвы. Единственный гол команда Доменико Тедеско отпраздновала в начале второго тайма. Его автором стал шведский нападающий Джордан Ларссон. Что касается удаления Ахметова, то оно случилось за восемь минут до конца первой половины встречи.

В чемпионате России осталось провести три тура. Чемпион может определиться уже на ближайших выходных. Если «Зенит» обыграет дома «Локомотив», то станет недосягаемым в турнирной таблице РПЛ.