​Только один член ЭСК посчитал, что Ахметова удалили правильно

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27 Апреля 2021, 19:36,
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Во вторник стало известно решение ЭСК по красной карточке Ильзата Ахметова. Комиссия решила, что удаление хавбека ЦСКА в дерби со «Спартаком» было ошибочным. Как сообщает РБ Спорт, результаты голосования членов ЭСК были следующими – 7:1 в пользу того, что арбитр Павел Кукуян ошибся.
Как известно, «Спартак» отпраздновал викторию в главном дерби Москвы. Единственный гол команда Доменико Тедеско отпраздновала в начале второго тайма. Его автором стал шведский нападающий Джордан Ларссон. Что касается удаления Ахметова, то оно случилось за восемь минут до конца первой половины встречи.
В чемпионате России осталось провести три тура. Чемпион может определиться уже на ближайших выходных. Если «Зенит» обыграет дома «Локомотив», то станет недосягаемым в турнирной таблице РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Ильзат Ахметов
Традиционное деление типичного российского коллектива.)))
86%.
Я не большой знаток правил но все таки считаю что Ахметова не стоило удалять. Он конечно сам ещё тот хероверт тк непонятно зачем и для чего шёл прямой ногой в ногу Соболев в центре поля так ещё и возле боковой. Но все таки злого умысла и запредельной грубости там не было можно было дать жёлтую и озвучить последнее китайское. Немного как мне кажется не выдержал арбитр напряжение дерби.
Сейчас нельзя быть знатоком правил.)))
И я бы тоже не особо возникал, если бы была ему жёлтая. Но здесь, мне как кажется, уже сыграла свою роль репутация - слишком много примеров у Ахметова неадекватной агрессии в рядовых ситуациях.