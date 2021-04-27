ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби

ЭСК вынесла решение по ключевому моменту главного дерби Москвы между «Спартаком» и ЦСКА, прошедшим двадцать пятого апреля. Удаление хавбека гостей Ильзата Ахметова было признано ошибочным, сообщает sport24.

Вероятно, КДК теперь вынесет решение об отмене красной карточки, показанной Павлом Кукуяном, и Ахметов сможет помочь ЦСКА в ближайшем поединке российского чемпионата против «Уфы».

Напомним, Ахметов был удалён с поля незадолго до завершения первого тайма, когда на табло «Открытие Банк Арены» ещё горели нули. В дебюте второй половины тайма «Спартак» забил ЦСКА гол, который в итоге стал победным.

ЦСКА на текущий момент располагается на шестой строчке в таблице РПЛ.