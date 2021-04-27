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ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби

27 Апреля 2021, 18:10,

ЭСК вынесла решение по ключевому моменту главного дерби Москвы между «Спартаком» и ЦСКА, прошедшим двадцать пятого апреля. Удаление хавбека гостей Ильзата Ахметова было признано ошибочным, сообщает sport24.

Вероятно, КДК теперь вынесет решение об отмене красной карточки, показанной Павлом Кукуяном, и Ахметов сможет помочь ЦСКА в ближайшем поединке российского чемпионата против «Уфы».

Напомним, Ахметов был удалён с поля незадолго до завершения первого тайма, когда на табло «Открытие Банк Арены» ещё горели нули. В дебюте второй половины тайма «Спартак» забил ЦСКА гол, который в итоге стал победным.

ЦСКА на текущий момент располагается на шестой строчке в таблице РПЛ.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Ильзат Ахметов, Павел Кукуян
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Комментарии (4)
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0
NOBODY
27 Апреля 2021, 18:35

Он не мяч отбирал, он тупо летел с вытянутой ногой, и ему явно было пофиг, попадет он в мяч или нет, причем спартаковец был ближе к мячу, точнее мяч то у него и был....Грубый, отвратительный фол,100% красная

0
NOBODY
27 Апреля 2021, 18:34

вы , ребята, с ума сходите???? Я посмотрел повтор, для интересу, чистейшая красная...ПО-моему эпизод похож на ЧМ, когда Роналдиньо за накладку удалили.....Этот Ахметов летит вперед ногой, шипами, коснулся , не колснулся мяча - это ерунда, он потом этот прямой ногой зафигачил в голень спартаковца....ПО-моему люди играли в футбол, а не занимались карате.....А кто про симулянтов говорит, попросите товарища пнуть вам по голени, и подумайте после тогда.....

0
Zenituwka
27 Апреля 2021, 18:31

Это и так каждому адекватному человеку который знает правила было понятно.

1
kostet
27 Апреля 2021, 18:28

Так это и так после повтора было сразу понятно,первый на мяче,стопа параллельно земле.Но ведь он был против великого игрока.Мир мог лишиться второго Месси,да еще и истеричка в метре от эпизода последние волосы на заднице вырвала,на радость своему бойфренду.Тут совокупность факторов.

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