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​Уткин: «Интересно, что за дурак писал это заявление ЦСКА»

27 Апреля 2021, 17:11,

Известный журналист Василий Уткин достаточно резко отреагировал на опубликованное заявление ЦСКА, в котором клуб опровергает наличие каких-либо проблем в своих рядах. 

«Прям интересно, что за дурак писал это заявление ЦСКА», - написал Уткин в Telegram.

Уткин считает, что заявление «армейцев» написано в стилистике некролога. Журналист привёл в пример заявления о смерти генсеков во времена СССР.

Напомним, ЦСКА проиграл три последних матча. В турнирной таблице российского чемпионата команда Ивицы Олича занимает только шестое место. До завершения сезона «армейцам» осталось сыграть с «Уфой», «Краснодаром» и «Динамо».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Василий Уткин
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Комментарии (2)
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1
ингерман
27 Апреля 2021, 17:43

ай утя прав.. оне б ышо напесали - 45 сек полец нормальный.. )))

0
White_Shark
27 Апреля 2021, 17:25

Согласен. То ли дело SMM-щик спартака! Надежный чувак. Профессионал с большой буквы.

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