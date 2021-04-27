​Уткин: «Интересно, что за дурак писал это заявление ЦСКА»

Известный журналист Василий Уткин достаточно резко отреагировал на опубликованное заявление ЦСКА, в котором клуб опровергает наличие каких-либо проблем в своих рядах.

«Прям интересно, что за дурак писал это заявление ЦСКА», - написал Уткин в Telegram.

Уткин считает, что заявление «армейцев» написано в стилистике некролога. Журналист привёл в пример заявления о смерти генсеков во времена СССР.

Напомним, ЦСКА проиграл три последних матча. В турнирной таблице российского чемпионата команда Ивицы Олича занимает только шестое место. До завершения сезона «армейцам» осталось сыграть с «Уфой», «Краснодаром» и «Динамо».