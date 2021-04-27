ЦСКА выступил с официальным заявлением на фоне слухов о проблемах внутри клуба. «Армейцы» развеяли информацию, которая появлялась в средствах массовой информации.

«В ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба», - говорится в заявлении московского клуба.

«Армейцы» отмечают, что трудности сплотили всех в клубе, и никто не пытается найти виновных. Все работают над тем, чтобы выйти из непростой ситуации с рядом неудачных результатов команды.

Заявление подписали представители клуба - глава совета директоров Максим Орешкин, президент Евгений Гинер, генеральный директор Роман Бабаев, главный тренер команды Ивица Олич и капитан команды Игорь Акинфеев.