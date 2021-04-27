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27 Апреля 2021, 16:18,
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ЦСКА выступил с официальным заявлением на фоне слухов о проблемах внутри клуба. «Армейцы» развеяли информацию, которая появлялась в средствах массовой информации.
«В ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба», - говорится в заявлении московского клуба.
«Армейцы» отмечают, что трудности сплотили всех в клубе, и никто не пытается найти виновных. Все работают над тем, чтобы выйти из непростой ситуации с рядом неудачных результатов команды.
Заявление подписали представители клуба - глава совета директоров Максим Орешкин, президент Евгений Гинер, генеральный директор Роман Бабаев, главный тренер команды Ивица Олич и капитан команды Игорь Акинфеев.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев, Роман Бабаев, Евгений Гинер, Ивица Олич, Максим Орешкин