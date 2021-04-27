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​Вилков рассказал, что обычно игроки говорят судьям, прикрывая губы руками

27 Апреля 2021, 14:38,

Отстранённый от судейства Михаил Вилков дал ответ на вопрос, что футболисты обычно говорят судьям, прикрывая губы руками. По словам теперь уже экс-рефери Премьер-лиги, в такие моменты игроки не выражались нецензурно, как можно было предположить.

«Как правило, слышал от игроков такое: «Много не добавляй, мы устали». Я тоже просил, к примеру, вратаря не торопиться с вводом мяча в игру, чтобы успеть на другую половину поля: «Братан, подожди, пока добегу», -  рассказал Вилков в интервью «Рейтингу Букмекеров».

Напомним, Михаил Вилков был отстранён от работы в начале прошлой недели. Такое решение принял Ашот Хачатурянц, возглавляющий судейский комитет. Он объяснил отстранение Вилкова утратой арбитром доверия.

Последней игрой, на которой отработал Вилков, была дуэль «Локомотива» и «Ростова». Рефери допустил несколько грубых ошибок, в частности ошибочно назначив пенальти в ворота ростовчан.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Михаил Вилков
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