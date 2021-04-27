​Вилков рассказал, что обычно игроки говорят судьям, прикрывая губы руками

Отстранённый от судейства Михаил Вилков дал ответ на вопрос, что футболисты обычно говорят судьям, прикрывая губы руками. По словам теперь уже экс-рефери Премьер-лиги, в такие моменты игроки не выражались нецензурно, как можно было предположить.

«Как правило, слышал от игроков такое: «Много не добавляй, мы устали». Я тоже просил, к примеру, вратаря не торопиться с вводом мяча в игру, чтобы успеть на другую половину поля: «Братан, подожди, пока добегу», - рассказал Вилков в интервью «Рейтингу Букмекеров».

Напомним, Михаил Вилков был отстранён от работы в начале прошлой недели. Такое решение принял Ашот Хачатурянц, возглавляющий судейский комитет. Он объяснил отстранение Вилкова утратой арбитром доверия.

Последней игрой, на которой отработал Вилков, была дуэль «Локомотива» и «Ростова». Рефери допустил несколько грубых ошибок, в частности ошибочно назначив пенальти в ворота ростовчан.