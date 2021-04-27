​Карпин и игроки «Ростова» привились от COVID-19

Наставник «Ростова» Валерий Карпин привился от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Об этом проинформировала пресс-служба «жёлто-синих».

Помимо Карпина, прививку сделал тренер команды по физической подготовке Луис Мартинес, а также некоторые футболисты.

Главный тренер нашего клуба Валерий Карпин и футболисты «Ростова» вакцинировались от COVID-19



Сегодня главный тренер Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, ряд футболистов и персонал сделали первый укол российским препаратом «Спутник V». pic.twitter.com/qbEy9ysgdt — Football Club Rostov (@rostovfc) April 27, 2021

Ближайший матч российского чемпионата «Ростов» проведёт второго мая против «Тамбова». Игра стартует в половине пятого по московскому времени.

За три тура до финиша чемпионата «Ростов» располагается на девятой позиции в турнирной таблице. От четвёртого «Рубина» команда Валерия Карпина отстаёт на шесть зачётных баллов.