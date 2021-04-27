Газизов: «Кокорин ещё многого не сказал в РПЛ»

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27 Апреля 2021, 13:25,
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Экс-гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался относительно российского нападающего Александра Кокорина, ныне выступающего в чемпионате Италии за «Фиорентину».
«Рад, что Саша будет играть в Италии. Для него это новый вызов. Но мне кажется, что он еще многого не сказал в РПЛ», - заявил Газизов в эфире телеканала «Россия24».
Напомним, что Кокорин перебрался во флорентийский клуб из «Спартака» в зимнее трансферное окно за 4,5 миллиона евро. Контракт между сторонами рассчитан на 3,5 года.
В составе «фиалок» 30-летний россиянин сыграл всего три поединка, не отметившись голевыми действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Александр Кокорин, Шамиль Газизов